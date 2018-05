N-VA wil sleutelen aan opcentiemen 11 mei 2018

De N-VA wil bij herverkiezing in de volgende legislatuur de opcentiemen op de onroerende voorheffing onder de loep nemen. Vandaag moeten de gemeenten op hun hele grondgebied hetzelfde percentage vragen. Dankzij een recente goedgekeurd decreet kan elke gemeente of stad vanaf 2019 die belasting aanpassen van wijk tot wijk. Met het voorstel zullen gemeenten de onroerende voorheffing kunnen kwijtschelden of verminderen voor onder meer verloederde stadswijken en voor ouderen met een klein pensioen.





"We hebben nog geen groot onderzoek gedaan naar de effecten, maar we gaan dit zeker in de volgende legislatuur bekijken", zegt schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA). "Welke wijken dan mogelijk goedkoper worden, daar is het nog te vroeg voor. We willen zeker geen belastingsverhoging doorvoeren." Kennis wil ook een verdere vereenvoudiging van de bedrijfsbelasting doorvoeren. (DILA)