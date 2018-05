N-VA wil openluchttheater op Linkeroever 29 mei 2018

03u00 0

Als N-VA de volgende legislatuur nog mag mee regeren in Antwerpen, dan wil de partije een nieuw theaterfestival realiseren op Linkeroever. Dat zou naar analogie van het Openlucht Theater in het Rivierenhof zijn. Volgens de partij kan een "culturele tempel" bijdragen tot de opwaardering van Linkeroever. Ruimte is er in elk geval maar waar dat openluchttheater moet plaatsvinden en met welk geld dat gefinancieerd moet worden, is nog niet duidelijk. N-VA neemt het plan op in haar programma waarmee het in oktober naar de kiezer trekt. (ADA)