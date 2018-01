N-VA wil brug slaan over Schelde VASTE OVERSTEEK VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS NINA BERNAERTS

24 januari 2018

02u54 0 Antwerpen De N-VA wil een fiets- en wandelbrug over de Schelde. Schepenen Koen Kennis en Rob Van de Velde maken er zelfs een verkiezingsthema van. "Een verbinding tussen de twee oevers zal er voor zorgen dat Linkeroever een volwaardig recreatief stadsdeel wordt, maar dat ook het woonwerkverkeer verbetert."

Het lijkt een wild idee, maar als het van N-VA afhangt, wordt er in de volgende legislatuur een brug gelegd over de Schelde. Overigens, het Agentschap Wegen en Verkeer, Waterwegen en Zeekanalen en Over de Ring (de studiegroep rond de overkapping red.), bekijken al de mogelijkheden.





"Een brug over de Schelde zal de fysieke en ook psychologische barrière van de Schelde wegnemen. Er moet meer verbinding zijn tussen beide stadsdelen. We hebben nu een vijftal tunnels maar die zijn niet altijd betrouwbaar. Dan heb je het veer, maar dat stopt 's avonds met varen. Ook de tramverbinding geraakt verzadigd", zegt Rob Van de Velde.





Het idee van een brug lanceerde de schepen eerder al in een boek. "Het kan Linkeroever echt opwaarderen, zodat het een volwaardig recreatief gebied wordt als onderdeel van de stad. Zodat er ook meer volk van de rechter- naar de linkeroever trekt om te winkelen, te eten of te wandelen."





Woonwerkverkeer

Voor schepen van Mobiliteit Koen Kennis is er ook potentieel wat woonwerkverkeer betreft. "Een brug zorgt er voor dat je van Linkeroever in een half uur het Centraal Station kan bereiken. Dat is een potentieel voor woonwerkverkeer voor een 40.000 mensen. Dat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer berekend. Het is niet de eerste keer dat zo'n idee gelanceerd wordt, maar we voelen dat er nu wel een draagvlak voor bestaat en dat het in de volgende legislatuur mogelijk moet zijn."





Voor N-VA moet het een fiets- en wandelbrug zijn, die ook esthetisch een bijdrage levert aan de stad. Zelfs de mogelijke locaties zijn al bekeken. Er zijn twee mogelijkheden; iets ten zuiden van de Kennedytunnel, of ter hoogte van het Hof van Beroep. "De Schelde trekt mensen aan en als je die brug daar legt, krijg je een magnifiek zicht. Je zag dat ook toen de vluchtroute, het ponton over de Schelde, gelegd werd. 100.000 mensen schreven zich in om erover te wandelen. Dat heeft een enorm potentieel."





Scheepvaart

Wel zijn er nog enkele struikelblokken. De stad en uiteraard ook de Haven willen niet dat het scheepvaartverkeer gehinderd wordt. "We zitten op de Schelde met een serieus getijdenverschil, van 7 tot 8 meter. We moeten dus zien dat alle scheepvaart ook bij hoogwater nog steeds kan passeren. De kans is groot dat deze nieuwe brug modulair moet zijn en moet kunnen opengaan voor uitzonderlijk vervoer zoals grote cruiseschepen of grote kranen. Dat nautische vraagstuk moet nog opgelost worden", zegt Kennis.





Wat de bouw van de brug zal kosten en wie dat zal betalen, moet ook nog bekeken worden. "We willen een 'landmark', een mooie brug. Maar we moeten natuurlijk wel zien of het haalbaar is. Als de kostprijs het nut overstijgt, dan is het einde verhaal."





De Schelde is ter hoogte van Antwerpen ongeveer 450 meter breed.