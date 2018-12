N-VA, sp.a en Open Vld stellen akkoord 'De Grote Verbinding' voor: “Wij willen van Antwerpen meest leefbare stad maken” Nina Bernaerts Tommy Thijs Hanne Adriaen

21 december 2018

13u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 23 Antwerpen In het Antwerpse museum Plantin-Moretus is vanmiddag het ontwerp-bestuursakkoord tussen N-VA, sp.a en Open Vld voorgesteld. Het lijvige document, dat de naam ‘De Grote Verbinding’ meekreeg, moet nog goedgekeurd worden op de partijcongressen van de respectievelijke partijen. Die vinden morgen plaats. De schepenposten liggen volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog niet vast.

In het ontwerp-bestuursakkoord zitten twee grote lijnen. “Van Antwerpen de meest leefbare stad maken en wijkgericht werken, op alle mogelijke beleidsdomeinen”, zegt De Wever. Daarmee wordt meteen duidelijk dat sp.a haar stempel op het bestuursakkoord kon drukken: wijkwerking was een belangrijk strijdpunt van sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels.

De schepenposten zijn nog niet ingevuld, benadrukt De Wever. Dat zal pas gebeuren wanneer het ontwerp-akkoord is afgetoetst bij de achterban van de partijen.



Op het vlak van veiligheid wil de nieuwe coalitie de politie meer aanspreekbaar maken. Het cameranetwerk zal worden uitgebreid en mogelijk zullen er in de toekomst drones worden ingezet, bijvoorbeeld om het probleem van sluikstorten aan te pakken.

Stadsmariniers

De coalitie wil ook een beroep doen op zogenoemde stadsmariniers, naar het voorbeeld van Rotterdam. Mensen die de Antwerpse wijken goed kennen, zullen worden gerekruteerd.

De strijd tegen drugs wordt de komende zes jaar voortgezet. Het nieuwe Antwerpse bestuur wil ook een beveiligde inrichting voor minderjarige veelplegers. “In de eigen stad, op een nieuwe plek.”

In het luik ‘Bruisende stad’ stelt De Wever de plannen voor een jongerenfestival voor. De A-kaart wordt omgedoopt tot pAs, die ook voor mobiliteitstoepassingen zal kunnen worden gebruikt, zoals Velo. De stedelijke musea worden iedere vrijdag gratis en “het MAS moet een echt stadsmuseum worden, waarin de groei van Antwerpen wordt getoond”.

Praktijktests op arbeids- en huurmarkt

Jinnih Beels (sp.a) laat weten dat er praktijktests op de arbeids- en huurmarkt komen en dat de strijd tegen dakloosheid wordt voortgezet. “We willen permanent onderdak voor daklozen.” Er komt ook een verplicht conformiteitsattest op de hele huurmarkt, te beginnen in de wijken waar de nood daaraan het grootst is. Dat was een belangrijk strijdpunt voor de socialisten om de woonkwaliteit te garanderen. Er wordt ook werk gemaakt van 5.000 nieuwe en vernieuwde sociale woningen.

“We hebben de ambitie om van Antwerpen de meest mobiele en meest leefbare stad van Europa te maken”, stelt Philippe De Backer (Open Vld) het luik ‘Leefbare en mobiele stad’ voor. De nieuwe coalitie wil een “absolute bewegingsvrijheid voor wandelaars en fietsers”. De binnenstad wordt maximaal autoluw, onder meer door parkeergeleiding voor bezoekers en door parkeren op straat voor te behouden voor bewoners en bijvoorbeeld hulpdiensten en functionele bezoekers zoals werklui. “Voor handelaars komen er ‘minder hinder’-maatregelen”, aldus nog De Backer.

Hoofddoekenverbod

Het neutraliteitsprincipe achter het loket blijft van kracht. Dat wil zeggen dat er niet geraakt wordt aan het hoofddoekenverbod in de Scheldestad. “De dresscode blijft overeind”, antwoordt De Wever op een vraag van een journalist. “Wie front office werkt zal neutraal voorkomen en geen religieuze symbolen dragen.”

Partijcongressen

Het ontwerp-akkoord moet nog goedgekeurd worden op de partijcongressen, die morgen worden gehouden. Daarbij wordt vooral uitgekeken naar hoe de achterban van sp.a op de overeenkomst zal reageren.

“Dit is een ontwerp-bestuursakkoord”, benadrukt Beels op de persconferentie. “De sp.a-leden zullen het laatste woord hebben, zoals dat hoort in een democratie. Het waren moeilijke gesprekken, maar we hebben onze stempel kunnen drukken en dat gaan we overbrengen. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Er kwam de voorbije weken heel wat interne kritiek op een eventuele samenwerking met N-VA, en die kritiek nam alleen nog toe na de regeringscrisis en het migratiedebat. De beweging “Wij Zijn Socialisten” riep al op om tegen het akkoord te stemmen, wat de inhoud ook zou zijn.

Almaci: “Geen ommekeer”

Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci is het ontwerp-bestuursakkoord in Antwerpen “geen ommekeer”. Dat zegt ze op twitter in een reactie op de voorstelling van de deal. “BDW II is een doorslagje van BDW I. Klimaatambitie afwezig, geen circulatieplan, geen extra groen, geen pro-actieve praktijktesten. Kortom: geen ommekeer.” Volgens Almaci is er onder meer geen sprake van een circulatieplan, meer groene ruimte of pro-actieve praktijktesten.

BDW II is doorslagje van BDW I. Klimaatambitie afwezig, geen circulatieplan, geen extra groen, geen pro-actieve praktijktesten, etcetera. Kortom: geen ommekeer. pic.twitter.com/EMBXwUTmmo Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link

Schepenposten

Hoewel De Wever ontkent dat de schepenposten al vastliggen, lijken die volgens onze informatie wel al verdeeld. Jinnih Beels zou voor jeugd en onderwijs bevoegd worden, Tom Meeuws krijgt sociale zaken. De socialisten krijgen nog een halve schepen bij die in het midden van de legislatuur wisselt met Open Vld. Dat wordt vermoedelijk Guler Turan.



Voor Open Vld blijft Claude Marinower aan zet maar welke bevoegdheden hij krijgt is nog niet duidelijk. Welke liberaal halverwege de legislatuur overneemt van Turan is nog niet bekend.



N-VA claimt de sjerp en ook de havenschepen, dat wordt Annick De Ridder. Ook Koen Kennis en Fons Duchateau blijven deel uitmaken van het schepencollege. Die laatste krijgt overigens een heel pak bevoegdheden met onder andere wonen, Woonhaven, toerisme en stadsontwikkeling. Dan rest er nog Ludo Van Campenhout of Nabilla Ait Daoud. Eén van hen kan nog rekenen op een post.

De ambitie van formateur Bart De Wever, die vandaag overigens zijn 48ste verjaardag viert, was altijd om voor Kerstmis te landen. Die deadline wordt zo net gehaald.

Bestaande coalitie was praktisch onmogelijk

N-VA bleef op 14 oktober de grootste partij in Antwerpen met 35 procent van de stemmen en 23 zetels in de gemeenteraad, nagenoeg hetzelfde resultaat als bij de grote overwinning die de partij in 2012 aan de macht had gebracht. De Wever haalde als lijsttrekker 76.702 voorkeurstemmen en verpulverde ook op dat vlak de tegenstand.

In het zog van N-VA ging vooral Groen er fors op vooruit, van 8 naar 18 procent en van 4 naar 11 zetels. Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien had een coalitie met N-VA echter vooraf al afgewezen en lonkte naar een (centrum)links alternatief. Dat bleek door het resultaat van N-VA en ook Vlaams Belang (stabiel op 10 procent maar van 5 naar 6 zetels) echter mathematisch onmogelijk. Sp.a, in 2012 nog op een stadslijst met CD&V, hield slechts 6 zetels over, PVDA bleef op 4 steken. De huidige coalitiepartners van N-VA, CD&V en Open Vld, kwamen uit op respectievelijk 3 en 2 zetels.

Een voortzetting van de “Zweedse coalitie” had voor de verkiezingen de voorkeur van burgemeester en N-VA-lijsttrekker Bart De Wever, maar die had nog slechts een meerderheid van 28 op 55 zetels. Onvoldoende voor een stabiel bestuur, verklaarde De Wever al snel. Hij lonkte daarom naar een mogelijke “verzoening” met links. Toen duidelijk werd dat een akkoord met Groen niet mogelijk was, bleef sp.a over. Open Vld mocht opnieuw mee in bad, de CD&V van de speciaal daarvoor uit Puurs verhuisde Kris Peeters viel af.

