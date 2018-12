N-VA praat in Wilrijk verder met CD&V en Open VLD Dieter Lizen

04 december 2018

De coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD blijft wellicht ook de nieuwe bestuursperiode in het zadel in Wilrijk. “Een logische vraag zou zijn waarom we de CD&V niet inwisselen voor sp.a om tot een ‘Bourgondische’ coalitie te komen zoals in de stad”, zegt districtsvoorzitter en formateur Kristof Bossuyt (N-VA). “Maar dat zou aanvoelen als ‘kiezersbedrog’. Niet alleen is ons bestuur beloond door de kiezer met een goed resultaat, sp.a heeft ook niets gewonnen, maar twee zetels verloren. Met de groenen, die met hun sprong van 2 naar 4 zetels felicitaties verdienen, hadden we een goed gesprek, maar de standpunten lagen toch te ver uit elkaar”.

Bossuyt hoopt voor kerst te landen met het bestuursakkoord. “We gaan dat nu uitschrijven, maar we hebben altijd goed samengewerkt, dus ik ga er vanuit dat we snel tot een akkoord gaan komen”. Samen hebben N-VA, CD&V en Open VLD 14 van de 25 zetels in Wilrijk.