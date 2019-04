Muzikanten vertellen over platen die ze in kringwinkels vonden Jan Aelberts

10 april 2019

Muzikanten Jan De Smet en Bert Blommen snuffelden in de platenkasten van de Vlaamse kringwinkels op zoek naar muzikale schatten. Die brengen ze naar De Schelde in Zandvliet.

Tijdens de voorstelling vertellen ze over hun vondsten. Ze gaan daarin op zoek naar de waarheid achter vergeten Vlaamse levensliedjes, pop- en accordeonmuziek. Natuurlijk is er ook muziek. De verhalen worden ondersteund door een band. Afspraak 26 april om 20.30 uur in vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet. Info en tickets vind je hier.