Muyters wil nog vijf jaar korpschef blijven 17 maart 2018

02u50 0

Politiebaas Serge Muyters is kandidaat om zichzelf op te volgen. Hij heeft aan het schepencollege een verlenging van zijn mandaat gevraagd. Serge Muyters leidt de lokale politie met zijn 2.700 medewerkers sinds midden 2012. Toen stapte zijn voorganger Eddy Baelemans plots in de politiek en werd kandidaat voor Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Muyters werd toen ad interim korpschef.





Begin 2013 werd Serge Muyters dan gekozen uit drie kandidaten om de nieuwe, volwaardige korpschef in Antwerpen te worden. Het mandaat duurt vijf jaar en loopt eind dit jaar af. Muyters heeft aan het schepencollege laten weten dat hij er graag nog een tweede mandaat van vijf jaar bijdoet. Volgende week komt die verlenging aan bod op de gemeenteraadscommissie Veiligheid.





Muyters hoeft zich weinig zorgen te maken over een nieuw mandaat. Hij geniet de volle steun van N-VA , van burgemeester De Wever en van minister van Binnenlandse Zaken Jambon. Die laatste heeft al bij herhaling laten verstaan dat de aanpak van de Antwerpse politie een leidraad kan zijn voor veel andere politiekorpsen in Vlaanderen. (PLA)