Muurschildering moet hiv uit taboesfeer halen 24 mei 2018

Op de hoek van de Oude Beurs en de Lange Doornikstraat prijkt een enorme muurschildering. Het gaat om een hiv-muur van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Het werk is van de hand van kunstenaar Larsen Bervoets. Sensoa wil zo de aandacht vestigen op de ziekte en het taboe errond wegnemen. Volgens Sensoa lijkt hiv soms een vergeten probleem terwijl het door de efficiënte behandeling een chronische ziekte is geworden. "Maar toch blijft er een groot stigma aan de aandoening kleven. Veel mensen durven er niet voor uitkomen dat ze leven met hiv. Of mensen deinzen achteruit als iemand vertelt dat hij of zij leeft met hiv. Zo wordt hiv een beetje een onzichtbare aandoening, terwijl bijvoorbeeld 1 op de 20 homo's leeft met hiv", klinkt het bij Sensoa.





Patrick Reyntiens, die zelf al sinds 1985 leeft met hiv, getuigt: "Ik leef al langer met hiv dan zonder hiv. Op medisch vlak zijn en zullen er zeker nog dingen veranderen in goede zin. Wat stigma en zelfstigma betreft, zetten we stappen vooruit. Maar leven met hiv is toch complexer dan zonder hiv. Ik moet telkens afwegen of ik over hiv vertel of niet, het onbezonnen zijn is soms weg. Ik heb geleerd om gevoelens van angst en schaamte opzij te zetten en er voluit voor te gaan." (ADA)