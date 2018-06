Muur stort in door graafwerken 20 juni 2018

Een metershoge muur is gisteren tegen de vlakte gegaan aan Park Spoor Noord. Het gevaarte kwam terecht op enkele nutsleidingen waardoor de straat Viaduct-Dam lang afgesloten was in beide richtingen. Eandis moest ter plaatse komen om de gasleidingen lokaal af te sluiten en herstellingen te doen vooraleer de politie de straat weer kon vrijgeven. De oorzaak van de instorting zijn wellicht de graafwerkzaamheden in de Sint-Lazarusstraat, vlak onder het viaduct. Een deel van de hekken die de werf afsluiten, kwam ook naar beneden. Er vielen geen gewonden bij het incident. (BSB)