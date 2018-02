Muur stort in aan Stadspark 16 februari 2018

02u33 0

Vlak bij het Stadspark is in de nacht van woensdag op donderdag een deel van een muur van een woning ingestort. Om een nog onbekende reden kwam het gevaarte iets na middernacht naar beneden van een pand in de Bexstraat. De muur was uit cellenbetonblokken gebouwd om de blinde wachtgevel van de woning te beschermen. De brandweer en de stadsingenieur kwamen ter plaatse om de schade op te meten. Ze stelden een veiligheidsperimeter op en startten de verstevigings- en herstellingswerken. De stadsingenieur benadrukte dat er binnenin de aanpalende woning geen schade is en er ook geen verder gevaar dreigt. (BSB)