Musicalacteur Hans Peter Janssens duikt weer op in twee mooie projecten "Ik passeerde vaak op juiste moment op juiste plaats" Kristof De Cnodder

16 februari 2019

Zanger/musicalacteur Hans Peter Janssens (56) is zich momenteel volop aan het voorbereiden op twee nieuwe projecten. De Brugse Antwerpenaar is over enkele weken te zien in ‘The Best of Musicals’ concertreeks en in ‘Les Misérables en concert’. “Mijn geluk is dat ik altijd op het juiste moment op de juiste plaats passeerde.”

We ontmoeten Hans Peter Janssens voor dit interview in taverne Jardin Public in Berchem. De twee dagen voordien zat onze gesprekspartner nog in Parijs om te repeteren voor de internationale productie ‘Les Misérables en concert’. Het rondreizende gezelschap dat de voorstelling brengt, wou Janssens er voor de twee tussenstops in Vorst Nationaal absoluut bij. Verbazingwekkend is dat niet, want Janssens speelde een half leven in de musicalversie van ‘Les Misérables’.

“Alles bij mekaar heb ik zeven jaar ‘Les Mis’ gedaan”, blikt Janssens terug. “Eerst een jaar in België en nadien twee keer drie jaar in Londen. Ik kroop in de huid van Jean Valjean en politie-inspecteur Javert, de twee hoofdpersonages. Verder speelde ik het stuk in het Nederlands, het Frans en in het Engels. Je mag dus gerust zeggen dat ‘Les Mis’ iets speciaals is voor mij.”

‘Les Misérables’ bracht je begin jaren 2000 in Londen West End, het mekka van de musicals. Hoe was het om daar te staan?

“Als Anglofiel was het voor mij fantastisch om zo’n kans te krijgen. In Londen kende ik mooie, maar razend drukke tijden. Wekelijks waren er niet minder dan acht voorstellingen. Tijd voor een sociaal leven was er dus eigenlijk niet, maar dat nam ik er bij. Ook het feit dat ik zo lang in de zelfde musical stond, stak me nooit tegen. Er waren altijd wel nieuwe accenten te vinden. Zo stond je niet elke avond met de zelfde mensen op het podium, want voor iedere rol waren er twee stand-ins. En het publiek was natuurlijk ook steeds anders. Al waren er ‘superfans’ die om de week terug kwamen. Na de opvoering stonden die mensen dan al eens te wachten voor een handtekening. In België heb ik dat niet vaak voor. Ik kom niet op tv, hé (glimlacht).”

In eigen land ben je inderdaad niet megabekend, al heb je in de musicalwereld een naam als een klok. Afgaande op je cv heb je nooit lang zonder werk gezeten.

“Ik heb het geluk dat ik al mijn hele leven van de ene opdracht in de andere rol. Alles begon met een geslaagde auditie voor ‘De Man van La Mancha’ en de rest volgde. Blijkbaar was ik vaak op het juiste moment op de juiste plaats. Tegelijk ben ik geen langetermijncarrièreplanner. Ter illustratie: West End was nooit een droom van mij, het is me gewoon een beetje overkomen. Als je me vraagt wat ik ooit nog zou willen doen op een podium kan ik daar niet op antwoorden. Wat ik wél weet is dat ik zo lang mogelijk wil doorgaan. Pas als de mensen me komen zeggen ‘Zou je niet beter stoppen, want het is niet meer om aan te horen’ zal ik er een punt achter zetten. Maar ik heb me altijd goed verzorgd, dus ik reken er op dat ik nog even mee kan.”

Hoe ben je destijds in de muziekwereld terecht gekomen?

“Het zingen zit in onze familie, mijn vader zong als liefhebber en mijn zus volgde een zangopleiding. Zelf zong ik als jonge gast thuis voor het plezier, maar het besef ‘ik kan hier misschien ooit van leven’ kwam pas later. Het toeval heeft daarbij een handje geholpen. Tot mijn zeventiende was ik keeper bij jeugd van Club Brugge, maar dan werd ik op een dag aangereden op mijn fiets, waarna ik een tijdlang niet kon sporten. In die periode ben ik me dan maar muzikaal gaan scholen. Die scholing was klassiek en had dus op zich niet veel met musical te maken. In die tijd keken de ‘serieuze’ muziekwereld nog neer op dat genre. Van oorsprong ben ik een operazanger.”

Nu nog wissel je musicals af met opera’s.

“Die afwisseling vind ik aangenaam. Opera is wel meer belastend voor de stem. Bij een musical zing je in een microfoon en bij een opera niet. Daar moet je hele lichaam dienst doen als klankkast. Om die reden is het niet mogelijk om in acht opera’s per week op te treden (lacht). Los daarvan maak ik soms ook andere zijsprongetjes. Zo breng ik samen met Connie Neefs en haar dochter Hannelore af en toe werk van de grote Louis Neefs: een hele eer om dat te mogen doen.”

Laat ons het ook even hebben over een ander project waarin je binnenkort te zien zal zijn: ‘The Best of Musicals’. Wat mogen we daarvan verwachten?

“Vorig jaar organiseerde productiehuis Music Hall al een eerste ‘Best of…’, waarbij bekende liedjes uit musicals als losse nummers werden gebracht. Het publiek reageerde daar erg enthousiast op en dus was het logisch dat er een vervolg kwam. Zelf zal ik deze keer songs brengen uit ‘Dans der Vampieren’, ‘Phantom of the Opera’ en natuurlijk ‘Les Misérables’.”

Twee van de drie opvoeringen van ‘The Best of Musicals’ vinden plaats in de Antwerpse Stadsschouwburg. Zie je dat als ingeweken Antwerpenaar als een thuismatch?

“Ik ben al in 1994 naar Antwerpen verhuisd om praktische redenen. Het musicalgebeuren speelt zich vooral af in Antwerpen en het is een centralere uitvalsbasis dan Brugge. Ik hou wel van de Antwerpse sfeer en heb me hier altijd thuis gevoeld. Tegelijk ben en blijf ik voor een stuk een Bruggeling. Als het nieuwe stadion van Club Brugge er ooit komt, mogen ze me gerust vragen om het te komen inzingen: ‘You’ll Never Walk Alone’ voor de openingsmatch. Kijk eens aan, zo vind ik hier plots toch een carrièredoel op lange termijn (schaterlacht).”

Tickets voor ‘The Best of Musicals’ kan u bestellen via www.musichall.be, voor ‘Les Misérables en concert’ via www.vorst-nationaal.be