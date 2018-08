Museumnacht lokt 10.000 deelnemers 06 augustus 2018

De veertiende editie van de Museumnacht in Antwerpen heeft volgens de organisatie zowat 10.000 deelnemers opgeleverd. Zij konden in 22 musea de vaste en/of tijdelijke expo's bezoeken, vaak in de vorm van gegidste rondleidingen, maar ook workshops volgen en concerten of andere performances bijwonen. In Amuz, de voormalige Sint-Augustinuskerk, vond nog een afterparty plaats. De drukte was zaterdagavond en -nacht duidelijk te merken, door de vele deelnemers die zich tussen de musea verplaatsten met de fiets of met de ingezette pendelbussen. Er reed ook een historische tram tussen de Leopoldplaats en Stadsbrouwerij De Koninck. Wie zijn programma niet afgewerkt kreeg, kan trouwens nog tot eind augustus zijn polsbandje inruilen voor een gratis bezoek aan een van de deelnemende musea. (ADA)