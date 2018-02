Museum voor Schone Kunsten heropent na 2019 02 februari 2018

02u54 0

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) haalt de geplande heropening in september 2019 niet. De renovatie is te complex én bovendien uitgebreid met onder meer de gevel en de tuinen. De Vlaamse overheid, de architecten en de aannemers buigen zich over een nieuwe deadline. "Dat moet de definitieve datum zijn. Nog eens uitstel is geen optie", zegt woordvoerster Véronique Van Passel.





Het monumentale museum aan de Leopold de Waelplaats sloot in 2011 de deuren. Toen werd gerekend op acht jaar om het KMSKA de 21ste eeuw binnen te leiden. Helaas, dat volstaat niet. "Het masterplan uit 2006 concentreerde zich op het gebouw en de optimale bewaring van de collectie", legt Van Passel uit. "De restauratie van de gevel en de tuinaanleg waren niet inbegrepen. Daar is nu extra geld voor vrijgemaakt. De werkzaamheden daaraan starten dit jaar. De bekabeling voor de ICT is ook herzien, want in die sector zijn de ontwikkelingen gigantisch."





Het is trouwens ook niet zo dat het KMSKA meteen publiek kan ontvangen als de renovatie klaar is. "De klimaatregeling moet eerst proefdraaien. Pas als die perfect werkt, kunnen we de werken inhuizen", beklemtoont Van Passel.





De totale factuur van het massieve project loopt op tot circa 80 miljoen euro. (PHT)