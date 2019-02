Museum Vleeshuis vernieuwt kelder en lanceert rondleidingen achter de schermen ADA

27 februari 2019

16u11 0 Antwerpen Na een periode van opfrissingswerken opent Museum Vleeshuis donderdag de kelderverdieping. Dankzij de opknapbeurt komen de verhalen rond de collectiestukken veel beter tot hun recht. De eerste verdieping van het gebouw is vanaf nu de eerste stop in een gloednieuwe rondleiding achter de schermen.

De vernieuwde kelderverdieping van het Museum Vleeshuis is opnieuw open voor het publiek. Nadat de vaste tentoonstelling op het gelijkvloers in 2018 werd opgefrist, volgde dit jaar de kelderverdieping. Om bezoekers het monument Vleeshuis en de collectie optimaal te laten beleven, blijft het museum investeren en vernieuwen. En dat is nodig. Tussen 2016 en 2018 steeg het aantal bezoekers met veertig procent.

In de opgefriste opstelling zijn er nieuwe accenten gelegd. Zo ligt er nu meer nadruk op de rijke fanfare- en harmoniecultuur. De dansvloer ademt de sfeer van een vroegtwintigste-eeuws café met dansorgel uit, en sluit zo naadloos aan bij de bruisende vleeshuisbuurt. Nieuwe aanwinsten zijn onder meer twee nog werkende muziekautomaten uit de 19de eeuw en vaandels van fanfares uit het Antwerpse. “Bovendien zijn de teksten meertalig gemaakt, en binnenkort is die meertaligheid ook te vinden in de bezoekersapp. Het resultaat is een opstelling die toegankelijker is en die sterker de verbinding legt tussen het museum, het monument en zijn plek in de wijk en de stad”, vertelt conservator Timothy De Paepe.

Indrukwekkende dakconstructie

Nieuw is dat de eerste verdieping vanaf nu ook toegankelijk zal zijn voor bezoekers. “Het vleeshuis is veel groter dan de kelder en het gelijkvloers, maar de hogere verdiepingen zijn al jaren niet meer vrij toegankelijk. In afwachting van de grote restauratie die het gebouw mettertijd zal ondergaan, lanceert Museum Vleeshuis daarom vanaf april rondleidingen achter de schermen. Bezoekers krijgen alle zeven verdiepingen van het gebouw te zien, inclusief de befaamde en indrukwekkende dakconstructie,” aldus De Paepe.