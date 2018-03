Museum Vleeshuis één maand dicht 06 maart 2018

Museum Vleeshuis in hartje Antwerpen gaat een kleine maand dicht voor verfraaiingswerken. Op 29 maart gaat het museum weer open voor het publiek. De huidige permanente opstelling 'Klank van de stad' is sinds 2006 onveranderd gebleven en is daarom dringend aan een opfrissingsbeurt toe. De verfraaiingswerken gebeuren nu omdat onlangs tien instrumenten van Museum Vleeshuis naar de Muziekkamer in het nieuwe Snijders&Rockoxhuis verhuisden. Museum Vleeshuis zwaait op 29 maart opnieuw de deuren open met enkele nieuwe collectiestukken. Blikvangers zijn een metersgroot zicht op het 16de-eeuws Antwerpen en het Vleeshuis, een 3D-print van een 17de-eeuwse Mechelse torenhoon en de Schatkamer: een kleine ruimte voor focustentoonstellingen. (BJS)