Museum Vleeshuis blijft open tijdens opknapbeurt ADA

04 februari 2019

Nadat de vaste tentoonstelling op het gelijkvloers in 2018 onder handen werd genomen, is het nu de beurt aan de kelderverdieping. Tussen 4 en 27 februari is hierdoor enkel het gelijkvloers toegankelijk voor het publiek. Vanaf donderdag 28 februari kunnen de bezoekers dan kennis maken met de opgefriste permanente tentoonstelling in de kelder en de nieuwe rondleiding achter de schermen boeken, met als eerste stop de zaal op de eerste verdieping die via die weg toegankelijk zal zijn voor het publiek. Tot die tijd betalen bezoekers een verminderd tarief van 3 euro in plaats van 5 euro.