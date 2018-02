Museum Plantin-Moretus wint Vlaamse Cultuurprijs 28 februari 2018

Het Museum Plantin-Moretus viel gisteren in de prijzen tijdens de uitreiking van de Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen. Het museum kreeg een 'la Ultima Isla' in de categorie Roerend Erfgoed. De voormalige privéwoning en uitgeverij-drukkerij van de wereldvermaarde familie Plantin-Moretus werd meer dan driehonderd jaar lang door dezelfde familie bewoond. De originele drukkerij-uitgeverij met inboedel en bedrijfs- en familiearchief, inclusief de typografische collecties, oude drukken en belangrijke handschriften werden goed bewaard en gedocumenteerd en erkend als Unesco-werelderfgoed. In 2016 kreeg het museum een grondige opfrissing in samenwerking met scenografen Caroline Voet en Leen De Brabandere en architectenbureau NoAarchitecten. Voor schepen van Cultuur Caroline Bastiaens is deze prijs een erkenning voor het harde werk. "Sinds de opknapbeurt in 2016 waait een nieuwe wind door het museum. Naast liefhebbers van erfgoed vindt ook een nieuw publiek van anderstalige nieuwkomers tot mensen met een liefde voor typografie de weg naar deze plek. Het resultaat is dat ruim 110.000 mensen in 2017 een bezoek brachten aan het museum. Dit toont aan dat een historisch belangrijke plek ook vandaag relevant en zinvol kan zijn voor een breed publiek." (ADA)