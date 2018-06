Museum Plantin-Moretus toont 1 dag persoonlijke bijbel van koning Filips II 15 juni 2018

02u28 1

Het Londense veilinghuis Christie's veilt op 11 juli een bijzonder exemplaar van de beroemde Biblia Polyglotta. Het werd gemaakt door drukwerkpionier Christoffel Plantijn in 1572 in opdracht van koning Filips II . Volgens Christie's gaat het om het enige exemplaar van de elf resterende kopieën op vellum - een soort perkament - dat in private handen is. Maar voor het zover is, komt de Biblia Polyglotta nog een keer naar de plek waar hij gemaakt is: het Museum Plantin-Moretus. "De reeks zal eenmalig te zien zijn op 21 juni. Bijzonder is dat het boek niet achter glas zal liggen maar gewoon op tafel zoals het hoort in feite. Bezoekers krijgen dus een unieke kans om het werk van dichtbij te zien en te ruiken", vertelt Iris Van Kockelbergh, directeur van het museum. Het boek kopen zal er voor het museum niet inzitten. "Het is simpelweg te duur voor ons. Nog nooit is er iets vergelijkbaars te koop aangeboden. Dus een exacte prijs kan ik er niet op plakken. Maar enkele jaren geleden is een deeltje op perkament verkocht aan 200.000 euro. Nu spreek je over een volledige reeks wat de prijs nog een pak hoger zal voeren", aldus Van Kockelbergh. Ze hoopt dat een Belgische verzamelaar de elf banden zal kopen en misschien in bruikleen wil geven aan het museum. De Biblia Polyglotta of Biblia Regia was destijds een bestelling van de Spaanse koning Filips II. De perkamentversies waren bestemd voor diens persoonlijk gebruik en zijn dus een soort 'deluxe' editie. Van het werk werden 1.200 exemplaren op papier gedrukt, maar slechts dertien op vellum - waarvan er vandaag nog elf bewaard zijn.