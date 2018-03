Muscial Mixed Kebab zoekt acteurs 29 maart 2018

Ben je tussen 17 en 55 jaar oud en heb je altijd al eens willen meespelen in een musical? Mixed Kebab, een musicalvoorstelling van Theater Vreak op basis van de gelijknamige film van Guy Lee Thys geeft je nu de kans.





Regisseur Nico Plinke en producenten Wim Morbée en Alain Neetens presenteren een verhaal over liefde, kleur, afkomst, anders zijn maar toch jezelf vinden en je gevangen voelen maar toch weer vrij komen. Het brengt het liefdesrelaas tussen de Vlaamse jongen Kevin en de Turkse moslimjongen Bram. Wanneer Bram en Kevin hun ware gevoelens voor elkaar uiten, verandert dit het leven van alle mensen rondom hen. Alle rollen staan nog open, zowel lead als ensemble. Ervaring is een pluspunt maar zeker geen must.





De voorstelling is ingepland in maart 2019, de repetities starten in september van dit jaar. (DILA)