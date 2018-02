Muiterij in Kennedytunnel kan vijf jaar cel kosten MILITAIREN VERVOLGD VOOR VAKBONDSACTIE MET KAPOTTE VOERTUIGEN PATRICK LEFELON

28 februari 2018

03u02 0 Antwerpen Vijf militairen, onder wie een kolonel op rust, worden vervolgd voor "kwaadwillige belemmering van het verkeer". Hun legervoertuigen waren toevallig tegelijkertijd in panne gevallen in de Kennedytunnel. Was het een actie van de militaire vakbond ACMP? "Het legermaterieel is zo versleten dat het wel vaker in panne valt", reageert de vakbond.

Woensdagmorgen 18 mei 2017 om 7 uur 's morgens. Twee voertuigen van het leger vallen bijna gelijktijdig in panne in de Kennedytunnel. Een Opel Combo in de richting Antwerpen, een vrachtwagen Volvo in de richting Gent. Gevolg: monsterfile, wachttijden tot twee uur, een kettingbotsing met vrachtwagens in de file en 42.000 euro kosten voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.





De dagen nadien haalt kolonel op rust Roger Housen van vakbond ACMP uit naar de legerleiding: "Gezien de erbarmelijke staat van ons materieel kan het toeval zijn dat op hetzelfde moment twee voertuigen in panne vallen, maar wij vermoeden dat het ongenoegen bij onze militairen een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Ik sluit niet uit dat er meer en grotere acties zullen volgen."





Vijf verdachten

Die uitlatingen zijn voor het federale parket de aanleiding tot een gerechtelijk onderzoek. Dat onderzoek resulteert in een proces waarvoor gisteren vijf verdachten voor de strafrechter verschenen. Het gaat om oud-militair Roger Housen, drie militairen die met de voertuigen reden en één militair die op de hoogte was van de actie.





De vijf worden vervolgd voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, en bendevorming. Dat zijn zware beschuldigingen met mogelijk vijf jaar cel tot gevolg. Al bleek dat in het verleden wel mee te vallen. De foorkramers die in 2014 een verkeerschaos veroorzaakten met de blokkade van de Singel, werden schuldig verklaard maar kregen geen celstraf.





Het proces ging gisteren nog niet van start. De advocaten willen eerst de bewakingsbeelden van de Kennedytunnel bekijken. Door problemen met software was dat op de rechtbank niet mogelijk. Het departement Wegen en Verkeer zal op de volgende zitting een schadeclaim van 42.000 euro indienen tegen de verdachten. Als de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt, moet de Vlaamse overheid het gederfde tolgeld op de rekening van de nv Liefkenshoek storten. Die 18 mei reden 2.255 auto's en 1.526 vrachtwagens tolvrij door de tunnel.





Advocaat Tim Fosté staat één van de verdachten bij: "Was dit een vakbondsactie? Misschien waren die legervoertuigen echt wel stuk. De mannen hebben naderhand een fiche voor herstelling ingevuld. Ben benieuwd hoe de procureur wil bewijzen dat het om opgezet spel gaat."





Liefkenshoektunnel

Advocate Karin Flamend die hoofdverdachte Roger Housen verdedigt, verwacht dat ook vakbond ACMP een stem in het debat zal krijgen. "Die schadeclaim van 42.000 euro is opmerkelijk. Alsof er op andere dagen geen file is op de Antwerpse ring. De Liefkenshoektunnel wordt toch geregeld tolvrij gemaakt? Dit wordt in elk geval een uitzonderlijk proces."





De rechters spraken af om op 27 maart de debatten verder te zetten.