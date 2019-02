Muitende militairen die Kennedytunnel blokkeerden, gaan in beroep tegen veroordeling Nieuwe proces woensdag ingeleid voor hof van beroep BJS

05 februari 2019

16u00 0 Antwerpen Drie militairen en een oud-kolonel hebben beroep aangetekend tegen hun veroordeling voor kwaadwillige verkeersbelemmering en bendevorming. Uit protest tegen verouderd legermateriaal veroorzaakten zij in 2017 een file in de Kennedytunnel. Woensdag wordt in Antwerpen het nieuwe proces ingeleid.

Twee legervoertuigen stonden op 17 mei 2017 in volle ochtendspits stil in de Kennedytunnel. Eén vrachtwagen richting Gent kreeg motorpech, in de tweede vrachtwagen richting Antwerpen werd de chauffeur onwel. In de file die daardoor ontstond, gebeurde een ongeval met drie vrachtwagens. Het bleef bij blikschade, maar de verkeerschaos was compleet.

Volgens de rechtbank ging het om een gecoördineerde actie. Drie militairen en een oud-kolonel kregen in oktober vorig jaar celstraffen van vier en zes maanden met uitstel en 4.000 euro boete, eveneens met uitstel. Een vierde militair werd vrijgesproken.

Toeval

De beklaagden ontkenden. Ze verklaarden dat ze die ochtend een spandoek wilden ophangen aan de Kennedytunnel om te protesteren tegen het verouderde legermateriaal. Die actie werd echter afgeblazen, toen de vrachtwagen stilviel en een van de militairen onwel werd. Dat die problemen zich net tegelijkertijd voordeden, in beide kokers van de Kennedytunnel, was toeval.

De veroordeelde militairen hebben inmiddels beroep aangetekend tegen de veroordeling. Morgen wordt het proces voor het Antwerpse hof van beroep ingeleid.