Muis in cinemazaal? Geen vergoeding 06 juni 2018

Zitten er muizen in de zalen van bioscoopcomplex Kinepolis? Bezoeker Thijs Van Dijck beweert van wel. "Mijn vriend en ik hebben tijdens de film al twee keer muizen opmerkt: in februari hadden we in Brussel prijs, in mei zagen we een muis in Kinepolis Antwerpen. We zijn trouwens niet de enigen: een vriendin verliet afgelopen week gedegouteerd de zaal in Antwerpen omdat er een muis op de zetel voor haar kroop."





Compensatie

Van Dijck eiste al meermaals een compensatie voor het ongemak, maar Kinepolis weigert te betalen. "Als we dat toestaan, ziet plots iedereen muizen", zegt de woordvoerster. "Voor alle duidelijkheid: we geloven onze klant op zijn woord en betreuren het voorval. Maar hem vergoeden, dat doen we niet."





Volgens Kinepolis neemt het maatregelen om zijn cinemazalen 'muisvrij' te houden. "We voeren maandelijks controles uit en nemen preventieve maatregelen. Maar dergelijke voorvallen helemaal uitsluiten, dat kunnen we helaas niet."





(BJS)