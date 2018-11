MSC Belgium is aantrekkelijkste werkgever van Antwerpen ADA

14 november 2018

MSC Belgium is verkozen tot aantrekkelijkste werkgever van Antwerpen door Randstad. Het uitzendkantoor bevroeg 1.400 mensen tussen 18 en 65 jaar in de regio Antwerpen. Voor MSC Belgium, dat actief is in de haven van Antwerpen, is deze prijs erg symbolisch. “Eerst en vooral spreekt het voor zich dat we erg blij zijn. Het is een vrij recente studie en als dan blijkt dat mensen graag voor jou willen werken, geeft dat toch een bijzondere voldoening”, vertelt CEO Marc Beerlandt. MSC doet al heel wat inspanningen om de tevredenheid van de werknemers te peilen en die hoog te houden. “Regelmatig doen we een rondvraag naar de werkomstandigheden en de tevredenheid. We doen ons best om rekening te houden met de opmerkingen van onze werknemers en negatieve puntjes aan te pakken”, klinkt het. “Daarom dat deze prijs zo belangrijk is voor ons, ook buiten onze werknemers blijken mensen erg tevreden te zijn over ons.”

Het bedrijf werkt met glijdende werkuren en promoot thuiswerk. Ook is er een speciaal feestcomité op poten gezet dat regelmatig activiteiten organiseert op de werkvloer. Zo is er binnenkort een heus concert gepland. “Maar ook de werkomgeving is belangrijk. Die proberen we fris en mooi in te richten”, aldus Beerlandt.