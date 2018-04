Mozaïek op Conscienceplein krijgt opknapbeurt 26 april 2018

De mozaïek in de fontein op het Hendrik Conscienceplein wordt gerestaureerd. De steentjes zijn momenteel in slechte staat vanwege kalkafzetting en vervuiling. Een deel is bovendien overschilderd na reparaties aan het bassin vanwege lekkages.





Om de fontein opnieuw zijn oorspronkelijke uitstraling te bezorgen, wordt de mozaïek gerestaureerd. De werken beginnen op 7 mei en moeten ongeveer een maand later klaar zijn. Het district Antwerpen maakt ruim 26.000 euro vrij voor de restauratie. (BJS)