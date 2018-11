Mozaïc palmt historische schuilplaats schippers in Nieuw concept moet La Riva vervangen Nina Bernaerts

13 november 2018

18u32 0 Antwerpen De voormalige eventlocatie La Riva gaat volgende week voor het grote publiek open als Mozaic. Het voormalige havengebouw moet een echte trekpleister worden voor foodies maar ook voor de mensen die graag dansen. De ploeg achter Lazy Jack laat hier ook een nieuwe wind door waaien.

Het is zo één van die plekjes waar je al wel eens van gehoord hebt maar wat of waar het ligt is niet altijd even duidelijk, La Riva. De eventlocatie zit in een oud havengebouw, een schuilplaats voor schippers waar er ook een broodje, een drankje en een soepje gegeten kon worden. En waar op de muren oude spreuken staan zoals ‘Gezonde spyzen Versterken het lichaam en Verhelderen den Geest’. Dat laatste wil het nieuwe concept Mozaic alvast doortrekken en ze zetten daarom ook in op een verfijnde keuken. “We zullen twee dagen per week; donderdag en vrijdag, de deuren openen voor het grote publiek. Op die dagen hebben we een topchef in huis die een menu klaar maakt voor onze gasten. De eerste maanden is dat al niet de minste, sterrenchef Yves Mattagne bijt de spits af, daarna volgt David Martin, die net nog door Gault&Millau is verkozen tot chef van het jaar", vertelt Yannicke Geerts.

Geerts laat samen met Vincent De Wit en Bart Claessens een nieuwe wind waaien door het pand. Het donkere interieur kreeg een nieuwe lichtere verflaag, de lichtinstallatie werd aangepakt, de zwarte bar kreeg een licht marmere blad en er kwamen nieuwe ronde tafels en stoelen. “We breken met het verleden. Anderhalf jaar geleden hebben we het hier overgenomen en La Riva had zeker zijn charme maar het is tijd voor iets nieuw. Daarom zetten we ook hoog in op het lekker eten. De mensen komen binnen, kunnen beneden een cocktail drinken, komen dan naar boven om te dineren en tegen 21.30 uur komt de DJ. Sowieso zal de muziek hier steeds een tikkeltje luider staan als bij andere restaurants. We willen dat de mensen bij het binnenkomen al in de sfeer komen. En na het eten nog een dansje doen als ze daar zin in hebben.”

De sterrenchefs achter het kookvuur moeten ook vooral een iets ouder cliënteel lokken. “We mikken op een ander publiek als de Villa of de Studio, dat is niet de bedoeling. Wij denken eerder aan de veertiger die graag eet en ook een stapje in de wereld wil zetten, dat bestaat momenteel in Antwerpen niet. Ook onze klanten van de Lazy Jack bijvoorbeeld zijn hier welkom, want Lazy Jack heeft een vrij vroeg sluitingsuur. Dat is hier niet het geval hier kunnen we wel even doorgaan", zegt Vincent De Wit.

Alhoewel de focus ligt op het nieuwe concept, zal Mozaic enkel op donderdag en vrijdag publiek toegankelijk zijn. “De rest van de week blijft Mozaic een evenementenlocatie voor recepties, trouwpartijen en allerhande. Zo zijn hier vorige week al enkele nieuwe koppels van ‘Blind Getrouwd’ in het huwelijksbootje gestapt.”