Moulin Rouge aan de Schelde BURLESQUE TAFELEN IN OPVOLGER TOPRESTAURANT DE KLEINE ZAVEL JONATHAN BERNAERTS

26 mei 2018

02u29 1 Antwerpen Vergeet het ter ziele gegane toprestaurant 'De Kleine Zavel'. In het historische pand in de Stoofstraat opent volgende week 'Burlesque restaurant & bar'. En zo haalt de uitbater een stukje Moulin Rouge naar Antwerpen. "Onze formule? De klant verleiden. Met gastronomie én topentertainment."

Wist u dat het historische pand op het hoekje van het Zand en de Stoofstraat ooit het eerste bordeel van de stad was? Wanneer Kim Schaerlakens, de uitbater van 'Patrasche' in Hoboken, de rijke geschiedenis van het pand vernam, dwaalden zijn gedachten af naar het burlesque Parijs van begin vorige eeuw. De kiem voor 'Burlesque restaurant & bar' was gelegd.





"Ik droomde ervan om een variétéachtige sfeer in te passen in een gastronomisch concept", vertelt Schaerlakens, die al sinds 1999 in de horeca actief is. "Toen ik hoorde dat er naar een overnemer voor De Kleine Zavel werd gezocht, heb ik niet lang getwijfeld. Het oudste bordeel van de stad als locatie voor je restaurant? Fantastisch toch. Let wel: we bouwen een stijlvolle zaak uit. Voor platvloerse of vulgaire toestanden moet je elders zijn."





Gastronomie met een knipoog

'Burlesque restaurant & bar' serveert gastronomie mét een knipoog. "Onze gerechten hebben een speelse, humoristische touch", zegt Schaerlakens. "Neem onze Tom Kha Kai (Thaise kippensoep). Die serveren we op een massagesteen. Of onze pralines in de vorm van diamanten. Die hebben een zoute vulling in plaats van een zoete."





Voor het entertainment zorgt Danielle Geurs, beter bekend als burlesque artieste en pin-up model 'Miss Behave'. Zij is de bezielster van dansschool Club Burlesque op het Antwerpse Zuid, die in anderhalf jaar tijd al meer dan 200 leden telt. Geurs verzorgde eerder al shows in de Zuiderkroon, Theater Elckerlyc en San Marco Village.





Geurs: "Toen Kim me vroeg om samen te werken, was ik meteen enthousiast. In 'Burlesque restaurant & bar' zullen maandelijks échte diner shows gehouden worden, met acts uit het binnen- en buitenland. We organiseren ook workshops, of vrijgezellen- en cocktailavonden. Ik kijk er enorm naar uit: 'Burlesque restaurant & bar' wordt dé place to be in Antwerpen."





Pluimen, glitter en lekker eten

De voorloper van de 'Moulin Rouge aan de Schelde', het gerenommeerde De Kleine Zavel, ging in februari onverwacht over de kop. Het was manager Jeremie Landweer die zélf de boeken neerlegde. Volgens Landweer hadden een onverwachte schuldenput en de Antwerpse mobiliteit de vennootschap achter De Kleine Zavel in de problemen gebracht.





Opvolger 'Burlesque restaurant & bar' houdt in het weekend van 1 en 2 juni een feestelijke Grand Opening. Verwacht u aan pluimen, glitter, pikante humor én lekker eten.