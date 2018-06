Motorrijder rijdt door rood, botst en pleegt vluchtmisdrijf 22 juni 2018

Op het kruispunt van de Brederodestraat en de Broederminstraat is een motorrijder woensdagavond ingereden op een personenwagen. De 44-jarige bestuurster van de wagen, die richting de Troonplaats reed, had na de klap last van haar schouders en haar nek. De motorrijder reed volgens de dame van de wagen door het rode stoplicht, dat werd bevestigd door een getuige. De motorrijder toonde zijn identiteitskaart aan de automobilist, maar toen de verzekeringspapieren ingevuld moesten worden, reed hij weg. De bestuurster had echter zijn naam en nummerplaat kunnen noteren. De politie onderzoekt de zaak. (BSB)