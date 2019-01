Motorrijder met vele feiten op kerfstok uit verkeer gehaald Sander Bral

15 januari 2019

De verkeerspolitie maakte maandag jacht op een motorrijder die zonder kentekenplaat en met te hoge snelheden in Antwerpen rond reed. Het voertuig werd al verschillende malen geflitst. De bestuurder reed op een specifieke moto en droeg opvallende kledij en helm. Maandagmiddag werd op de Noorderlaan een controlepost opgezet. Rond half twee werd de gezochte motard opgemerkt en aan de kant gezet. De gevatte 33-jarige bestuurder had geen geldig rijbewijs op zak en de motorfiets was niet ingeschreven en niet verzekerd. Bovendien legde de bestuurder een positieve speekseltest af. Hij gaf alle feiten toe. Zijn voertuig werd in beslag genomen. De dienst snelheid van de verkeerspolitie zal nu bekijken hoeveel openstaande boetes nog geïnd moeten worden.