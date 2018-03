Motorrijder met teenslippers riskeert celstraf 03 maart 2018

Een zeventiger zonder rijbewijs moest voor de rechter verschijnen omdat hij in april 2016 met teenslippers aan op een moto betrapt werd. "Een van mijn voeten zat in het gips, dus ik kon niet de juiste schoenen aandoen", verdedigde de man zich. "Een gips? Dan kan je toch zeker niet rijden?", zei het openbaar ministerie. "Maar jawel, het was een volledig automatische scooter. Bovendien wilde ik hem gewoon verplaatsen naar de garage. Ik had hem gekocht maar hij bleek te zwaar voor mij." Het voertuig was bovendien niet ingeschreven.





"U hebt ook geen rijbewijs meer en wel vier bladzijden strafblad", zei de politierechter. Dat bleek vooral de schuld van anderen te zijn. "Ik heb nu wel een rijbewijs maar ik heb dat tien keer opnieuw moeten doen, die theorietest bevat de meest onbegrijpelijke strikvragen."





De man riskeert een boete van 5.400 euro, een jaar rijverbod en 3 maanden gevangenisstraf. (NBA)