Motorrijder die file voorbij steekt, knalt op tegenligger 26 april 2018

Een motorrijder is lelijk ten val gekomen nadat hij tegen een aankomende personenwagen reed. Gisterenochtend rond half negen reed hij langs links voorbij een file in de Slachthuislaan in Antwerpen-Noord. Door dat manoeuvre kon hij een tegenliggend voertuig niet meer ontwijken en kwam het tot een aanrijding.





"De motorrijder raakte gewond maar was nooit in levensgevaar", weet Willem Migom van lokale politie Antwerpen. "Hij was nog bij bewustzijn maar een MUG moest ter plaatse komen voor pijnstilling. Nadien werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de personenwagen bleef op het eerste zicht ongedeerd. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht."





De momenteel versmalde Slachthuislaan was een tijdlang volledig versperd. De voertuigen moesten getakeld worden en de brandweer moest het wegdek schoonmaken van vrijgekomen olie. (BSB)