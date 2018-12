Motorrijder (46) lichtgewond bij aanrijding Sander Bral

18 december 2018

17u22 0

Op de Plantin en Moretuslei is maandagavond een motorrijder lichtgewond geraakt. Een 47-jarige man reed in de richting van het stadscentrum toen hij ter hoogte van de Wilrijkstraat naar links wilde afslagan. Die doorsteek is echter enkel toegelaten voor verkeer dat staduitwaarts rijdt. Een 46-jarige motorrijder die op het linkerrijvak richting de Singel reed, kon de wagen niet ontwijken en het kwam tot een botsing. De mottorrijder kwam ten val en raakte lichtgewond.