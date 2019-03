Motorrijder (46) gewond na klap tegen auto Sander Bral

18 maart 2019

15u26 0

Een 46-jarige motorrijder is maandagmiddag op een auto geknald op de Charles de Costerlaan op Linkeroever. De bestuurder van de wagen was aan het aanschuiven in de file richting de Waaslandtunnel toen hij de file langs links wilde verlaten door te keren. Op dat moment reed de motorrijder voorbij en kon een aanrijding niet meer voorkomen worden. De motard werd met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was tijdelijk volledig versperd terwijl de hulpdiensten hun werk deden. Intussen is alles terug vrijgegeven.