Motorbendeleden die frituuruitbater afpersten, krijgen tot 20 maanden cel Sander Bral

05 november 2018

18u05 0 Antwerpen Twee leden van de criminele motorbende No Surrender MC moeten één jaar en twintig maanden naar de gevangenis omdat ze een frituuruitbater uit Antwerpen hadden bedreigd en geslagen.

Op 27 juli 2017 stapten Donald M. uit Schoten en Rodriguez C. uit Wommelgem, beide leden van motorbende No Surrender MC, frituur ’t Satéke in Antwerpen binnen. De frituur wordt uitgebaat door Stefaan B., een ex-lid van de criminele bende. M. en C. persten B. voor tweeduizend euro af, mogelijk omdat die uit de club gestapt was. Het slachtoffer werd fysiek onder druk gezet een document te teken om het bedrag over te maken. De friturist hield een gebroken jukbeen en gebroken oogkas over aan het bezoek van zijn ex-collega’s van de motorclub.

M. en C. werden maandag schuldig bevonden aan afpersing en slagen en verwondingen. Samen moeten ze 1.125 euro materiële en morele schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. Donald M. moet nog eens 683,04 euro schadevergoeding extra aan het slachtoffer en draait op voor de tandartskosten van 284 euro. De rechter hield rekening met de huidige situatie van Donald M. en de door hem reeds geleverde inspanning bij het uitspreken van zijn straf. Hij heeft sinds zijn vorige treffen met justitie een stabiele gezinssituatie opgebouwd en is volgens de justitieassistent af van de middelenverslaving. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd, waarvan één met uitstel, en een boete van 1.600 euro.

Ook Rodriguez C. kreeg een boete van 1.600 euro opgelegd maar moet zijn gevangenisstraf van twintig maanden wel volledig uitzitten gezien zijn crimineel verleden. Hij werd eerder al veroordeeld voor inbreuken op de drugswet en de wapenwet en voor heling.