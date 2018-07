Mosselen en newbeat kleuren 'Fête des belges' tricolore 19 juli 2018

Het WK voetbal mag dan al voorbij zijn, het Belgische gevoel blijft ook op 21 juli nog even voortduren. De nationale feestdag wordt ook gevierd op 'La fête des Belges', dit keer voor het eerst in de Regatta beach club op Linkeroever.





De locatie mag dan al geswitcht zijn van Bar Left naar de Regatta Beach Club, de formule blijft dezelfde. "We vieren alles wat Belgisch is", zegt Anthony. "Op het menu staan stoofvlees en mosselen met friet, er is Belgisch bier en op de draaitafels van onze onze dj's liggen enkel Belgische platen. Zelfs het springkasteel voor de kinderen is tricolore gekleurd."





Muzikaal belooft het ook een speciale editie te worden. "Precies dertig jaar geleden werd immers in ons land de New Beat uitgevonden", zegt mede-organisator en dj Mike 'Mikey' De Peet. "We gaan ook belpop classics spelen zoals Scooter met You en danceclassics zoals E-Talking van Soulwax."





Dj Christophe Lambrechts belooft voor een zomerse toets te zorgen. Ook Guy-Ohm, Buscemi, Rob de Nice en dj JRD spelen enkel de beste Belgische schijven. Het feest is gratis, de bar en de volumeknop gaan open om 13 uur. (DILA)