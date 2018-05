Moslimleerlingen mogen examen inhalen na Suikerfeest 01 juni 2018

De regionale TV-zender, ATV deed in Antwerpen een rondvraag bij scholen of examens op 15 juni, tijdens het Suikerfeest, uitgesteld worden. Een aantal van de scholen laat de beslissing aan de ouders zelf. Bij Don Bosco in Hoboken bleek er een kleine minderheid inderdaad in te gaan op de mogelijkheid van de school, amper 12 van de 96 leerlingen zal thuis blijven op het Suikerfeest. De leerlingen reageren wel positief op de tegemoetkoming van de school. (NBA)