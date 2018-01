Moose blijft maand langer open 02u55 0

De pop-up winterbar Moose in Antwerpen heet een groot succes te zijn. Daarom wil organisator Versuz, van de Hasseltse discotheek, Moose vier weken langer openhouden. Net als de Moose Winterbar in Hasselt zal de alpenbar in de Waagnatie pas sluiten op zaterdag 17 februari. (DILA)