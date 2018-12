Moose Bar Antwerpen zwaait deuren open Dieter Lizen

20 december 2018

Na het succes van de Moose Bar in Hasselt, Gent, Kortrijk, Mechelen en Leuven kon Antwerpen niet achterblijven. De apres-ski bar opent vanavond met een dj set vol foute schijven van Kobe Ilsen en Viktor Verhulst, of beter hun dj alter ego ‘Koby Pilsen en Viksnor Verguld’. Na een geslaagd debuut in de Moose Bar op het festival Tomorrowland zetten ze nu de winterse chalet van 330 vierkante meter op de site van het Noordkasteel Zuid op stelten.

“De Antwerpse Moose Bar is een plek waar het bier per halve liter wordt getapt, foute hits en meezingers uit de muziekboxen schallen, je frituursnacks uit de muur haalt en de dresscode bestaat uit ‘dirndls en lederhosen’”, zo belooft initatiefnemer Yves Smolders.

Op 16 februari wordt zelfs het Sportpaleis omgebouwd tot een winterse chalet. De Oostenrijkse DJ Ötzi, de man achter dé après-ski hit ‘Anton aus Tirol’ komt dan plaatjes draaien, maar ook Willy Sommers zal er enkele van zijn grootste hits brengen zoals ‘Als een leeuw in een kooi’ en ‘Laat de zon in je hart’.