Moordverdachte is amper 20 jaar 12 juni 2018

De twee Roemeense verdachten voor de moord op Leo Van Rentergem blijven aangehouden. Dat heeft het Antwerpse parket maandagochtend bevestigd. De twee mannen die met een geldige verblijfsvergunning in België zijn, werden vrijdagmorgen gearresteerd.





Eén van de twee verdachten is amper 20 jaar. Zijn kompaan is er 40. De alleenstaande en mindervalide Leo Van Rentergem werd door het duo thuis in zijn appartement op de Confortalei in Deurne vermoord. Hij had de twee mannen ontmoet in de omgeving van het Astridplein waar jonge mannen zich wel vaker als homoprostitués aanbieden.





De speurders kwamen de verdachten op het spoor na intensief telefonie-onderzoek. Zo kwamen zij ook terecht in homocafé Rainbow waar het slachtoffer Leo Van Rentergem voor het laatst was gezien. Hij verliet het café rond 21 uur en ging dan richting Astridplein.





In het belang van het onderzoek wil het Antwerpse parket voorlopig niet meer informatie kwijt. (PLA)