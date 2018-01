Moordproces ligt lam door discussie over formulier 02u41 0

Het beroepsproces tegen een tot 20 jaar veroordeelde Fransman ligt stil omdat hij mogelijk een formulier te laat indiende. De beklaagde ontkent en steekt de schuld op het gevangenispersoneel.





De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde Mohamed Bouichou (43) in mei 2017 tot 20 jaar cel omdat hij in september 2001 de 17-jarige Mohamed Azami Idrissi had doodgestoken in de Lange Gasthuisstraat. De aanleiding was een vechtpartij aan zaal Jacob in de Sudermansstraat. Na de feiten was Bouichou gevlucht. Hij werd pas in 2013 in Frankrijk opgepakt.





Bouichou, die de feiten ontkent, tekende vanuit de gevangenis beroep aan. Maar volgens het openbaar ministerie diende hij het grievenformulier (een document waarop de beklaagde aankruist waarom hij niet akkoord is met het vonnis) laattijdig in, waardoor de eerder opgelegde straf definitief wordt





Bouichou ontkent: hij beweert dat de kwartierchef van de gevangenis de ingevulde en ondertekende documenten weigerde aan te nemen.





Het Antwerpse hof van beroep wil de zaak nu uitklaren en heeft de opdracht gegeven om de kwartierchef en een celgenoot van Bouichou te verhoren. De zaak werd verdaagd naar 31 januari. (BJS)