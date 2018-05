Moordenaar vraagt vrijspraak 26 mei 2018

Moordverdachte José G.M. (31) riskeert 17 jaar cel voor de dood van Kevin Castro. De 26-jarige Ecuadoraan werd ruim drie jaar geleden doodgestoken tijdens een nachtje stappen in Antwerpen. De mannen hadden op 3 oktober 2014 ruzie gekregen in danscafé Cuba Bella in de Grote Pieter Potstraat, waarna het tot een handgemeen kwam buiten het café. José G.M. haalde uit met het mes en stak het slachtoffer in het hart. Kevin Castro overleed enkele uren later in het ziekenhuis.





De Dominicaan erkent dat hij het slachtoffer stak, maar vraagt toch de vrijspraak. "Mijn cliënt handelde puur uit wettige zelfverdediging. Hij werd door verschillende mensen aangevallen met broeksriemen en reageerde instinctief", stelde advocaat Johan Platteau. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens. "Op de beelden is duidelijk te zien dat hij de agressor was in de tweede fase van de vechtpartij. Van uitlokking of wettige zelfverdediging kan geen sprake zijn", zei advocaat-generaal Björn Backx.





Vonnis op 25 juni.