Mooiste station ter wereld zit zonder licht Dieter Lizen

25 januari 2019

18u44 0 Antwerpen Het Antwerpse centraal-station wordt wereldwijd geroemd voor zijn prachtige architectuur, maar daar is momenteel ‘s avonds weinig van te merken. Al zeker sinds oktober is de verlichting van de buitengevel aan het Astridplein grotendeels stuk. De NMBS zegt dat ze aan het probleem werken.

De buitenkant van het Antwerpse centraal-station is ‘s avonds en ‘s nachts in duisternis gehuld. Het viel ook de toeristen die Antwerpen bezoeken al op.“We kregen al verschillende opmerkingen van onze klanten die zich afvroegen waarom zo’n mooi station ‘s avonds niet degelijk verlicht wordt”, zegt Martijn Dresen, manager van het Radisson Blu Hotel tegenover het station. “We hebben begin oktober een actie gedaan in samenwerking met het station, waarbij hun gevel blauw werd uitgelicht om de recente renovatie van ons hotel in de verf te zetten. Dat zag er heel mooi uit. Het hoeft voor mij niet blauw te zijn hoor, maar zo’n architecturale parel zou wel beter uitgelicht worden, toch? Het zou goed zijn voor de stad, voor het imago spoorwegen en voor de toeristen. Wij zouden er alvast heel erg blij van worden!”.

Steunt de NMBS de jonge klimaatbetogers door het licht uit te knippen? Of wil ze besparen op de elektriciteitsrekening? “Nee, het gaat gewoon om een defect in de verlichting”, zegt Bart Crols, woordvoerder bij de NMBS. “We zijn op de hoogte van het probleem en doen er momenteel alles aan om het te verhelpen”. Op welke termijn de verlichting het dan terug moet doen, kon Crols ons niet vertellen. De onderbelichting van het station steekt schril af tegen het lichtplan dat de stad sedert 2012 uitrolde. Zo kregen zowel het stadhuis, de Grote Markt als de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal al een volledig vernieuwde, energiezuinige led-verlichting. De verlichting voor het station is echter niet de verantwoordelijkheid van de stad maar van de NMBS.

Het station, ook wel eens de ‘spoorwegkathedraal’ genoemd, werd gebouwd in het begin van de 20e eeuw en heeft een magnifieke koepel van staal en glas die het overdag een ‘verlicht’ gevoel geeft. Het werd door internationale media al verschillende keren verkozen tot het mooiste of één van de mooiste stations van de wereld. Het stenen stationsgebouw werd gebouwd tussen 1899 en 1905 door Louis Delacenserie in eclectische stijl. Delacenserie liet zich onder meer inspireren door het Pantheon in Rome. Maar ‘s avonds en ‘s nachts blijft al dat fraais nu dus schromelijk onderbelicht.