Mooiste regenboog op Antwerp Pride vind je 's nachts

De stad Antwerpen is trots op haar LGBT-gemeenschap. LGBT staat voor lesbian, gay, bisexual en transgender. Daarom wil de stad tijdens de vierdaagse Pride twee nachten lang uitpakken met een speciaal cadeau. Het kunstwerk Global Rainbow, een verzameling laserstralen in regenboogkleuren, zal bij valavond verschijnen vanop het Steen over de kaaien in de richtin van 't Zuid. Het werk van de New Yorkse kunstenares Yvette Mattern is in optimale omstandigheden tot 40 kilometer ver te zien. De Antwerp Pride gaat door van donderdag 9 tot en met zondag 12 augustus onder het thema 'Identiteit'. Naast de jaarlijkse parade zijn er ook nog de Pride Games, een politiek debat, een Closing Festival en een optreden van Eurovisionwinnares Netta. Het slotfeest verhuist van de Grote Markt naar het Steenplein vanwege de werken aan het Stadhuis. (DILA)