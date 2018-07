Mooi extraatje voor Handelsbeurs VIJFSTERRENHOTEL MET 138 LUXEKAMERS IN HISTORISCH HOTEL DU BOIS PHILIPPE TRUYTS

28 juli 2018

02u36 0 Antwerpen De restauratie van de Handelsbeurs en het vroegere gebouw van de dienst Bevolking - het historische Hotel du Bois - krijgt een flinke duw van de Vlaamse regering. In totaal gaat het om een extra premie van circa 1.563.000 euro. De Handelsbeurs moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn. Mét een luxehotel van de Marriott Group.

Het dossier van de Handelsbeurs is een van de taaiste van deze jonge eeuw. Het monumentale pand stond jarenlang te verloederen. Maar Rob Van de Velde, de N-VA-schepen die in april uit het college stapte, slaagde erin om de restauratie op de sporen te zetten. Projectontwikkelaar Mopro Invest III, de stad en Vlaanderen investeren samen 45 miljoen euro. Intussen schieten de werken aardig op. Projectcoördinator Maryse Daniels: "In de lente van volgend jaar opent de Handelsbeurs de deuren. Het gelijkvloers is voor iedereen toegankelijk. Op het middenplein kunnen evenementen worden gehouden. Het is ook een prima congreslocatie. De eerste verdieping is geschikt als vergader- en feestplek."





Over naar het horecagedeelte dan. Aan de Lange Nieuwstraat 14, de vroegere Schippersbeurs, gaat J&M Catering een restaurant uitbaten. Ook dat moet normaal gezien voor de zomer van 2019 openen.





'Autograph'

Op het vijfsterrenhotel 'Autograph' van de Marriott-groep in het historische Hotel du Bois (Lange Nieuwstraat 20-24) moeten we wachten tot het najaar van 2019. Daniels: "We bouwen 138 luxekamers met een aantal suites. De hotelgasten zullen uiteraard kunnen eten in het restaurant van J&M."





Onder de Handelsbeurs, maar dan met ingang aan de Sint-Katelijnevest 55, is in het voorjaar ook de parking voor 293 auto's en 125 fietsen klaar.





De grootste hap van de Vlaamse premie van minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) gaat naar de Handelsbeurs. Van het aanpalende Hotel du Bois worden interieur, koer en tuin gerestaureerd.





Het is een patriciërswoning in rococostijl, tussen 1746 en 1750 volledig herbouwd door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.





Maar de geschiedenis van het bouwblok gaat nog verder terug. 'De Grooten Robijn' - of het Hotel du Bois - was in handen van de Kortrijkse familie du Bois sinds 1641.





In de twintigste eeuw liet de Banque d'Anvers het pand uitbreiden tot een monumentaal bankgebouw in baux-art stijl. De historische gedeelten van het Hotel du Bois zijn in 1938 beschermd.





Vanaf het derde kwartaal van 2019 kan de toerist er genieten van vijfsterrenluxe. Antwerpen had in die categorie geen hotel meer sinds het Park Lane aan het Stadspark de deuren had gesloten. Vandaag vind je daar een prestigieus woonzorgcentrum.