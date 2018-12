Mogelijk nog staartje aan boerkiniverbod in Borgerhout: advocaat moslimmeisjes beraadt zich over hoger beroep

BJS

20 december 2018

12u22 0 Antwerpen De zaak over het boerkiniverbod in het zwembad van Borgerhout krijgt mogelijk een staartje. De advocaat van moslimmeisjes, wier claim werd verworpen, beraadt zich over hoger beroep.

Twee moslimmeisjes sleepten de stad Antwerpen voor de rechtbank omdat ze in het stedelijk zwembad Plantin Moretus in Borgerhout niet mochten zwemmen met een boerkini die ze ‘omwille van religieuze redenen’ wilden dragen.

Een Antwerpse rechter stelt de twee meisjes nu in het ongelijk en zegt dat er van discriminatie géén sprake is. Volgens de rechter voldeed de boerkini niet aan de veiligheids- en hygiënevoorschriften van het zwembad.

Een van de moslimmeisjes was eerder al in Gent betrokken bij een gelijkaardig proces in Gent. Daar schorste een rechter het boerkiniverbod wél in twee zwembaden. Toen klonk het dat boerkini’s géén probleem waren voor veiligheid of hygiëne, onder meer op basis van een advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De advocaat van de moslimmeisjes beraadt zich over hoger beroep. “Natuurlijk betreuren we de uitkomst van de rechtszaak in Antwerpen. Ik ga het vonnis rustig bespreken met mijn cliënten. Pas daarna valt een beslissing over eventueel hoger beroep.”