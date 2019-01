Moeder van vier in de running voor ‘vrouwelijke ondernemer van het jaar’ Marleen De Vlijt, CEO van immobedrijf, is één van drie finalistes Dieter Lizen

09 januari 2019

19u23 0 Antwerpen De Antwerpse onderneemster Marleen De Vijt, CEO van immobedrijf Azull, is geselecteerd als één van de drie finalisten voor de prijs van vrouwelijk ondernemer van het jaar (de WOMED Award, een initiatief van UNIZO). Ze hoopt vooral jonge mama’s (in spe) te inspireren om ook een bedrijf te starten.

Azull, met hoofdkantoor op het Eilandje, werd 10 jaar geleden door Marleen opgericht en is intussen de Belgische marktleider in Spaans vastgoed met 17 vaste werknemers, van wie 10 op Spaanse bodem. “Veel Belgen zijn op zoek naar een tweede verblijf in Zuid-Oost Spanje, om nu zelf van te gaan genieten of als appeltje voor de dorst. We zijn niet enkel een makelaarsbedrijf, we gaan met de klanten ook de omgeving bekijken en checken ook of het vastgoed dat verkocht wordt wel veilig is, of alle vergunningen in orde zijn enzovoort. We nemen eigenlijk heel wat notaristaken op ons.”

Gestart tijdens crisis

Beginnen met een vastgoedbedrijf in 2008 in volle financiële crisis, leek sommigen geen verstandige beslissing, maar volgens Marleen bleek voor Azull net het tegendeel waar. “De bankencrisis zorgde ervoor dat mensen het gevoel hadden dat hun geld op de bank niet meer veilig was en ook de aandelen donderden naar beneden. Vastgoed bood toch nog een zekere houvast, bovendien zakten de prijzen van het Spaans vastgoed serieus. Dat heeft ons allemaal geholpen om een vlotte start te nemen.”

Marleen moest voor haar kandidatuur voor de Womed Award ook een pitch talk houden voor een professionele jury. “Mijn boodschap daar en aan andere vrouwen is deze: als je een carrière wil uitbouwen maar wel nog de balans met je privéleven en kinderen wil aanhouden, is het ondernemerschap een goede keuze. Zelf heb ik eerst 10 jaar in een Amerikaanse multinational gewerkt. Daar heb ik zelf ondervonden dat daarin carrière maken en ondertussen een gezin stichten, een zeer moeilijke combinatie was. Daarom ben ik zelfstandig voor mezelf begonnen, eerst in consultancy en daarna met Azull. Als je je eigen bedrijf runt kies je zelf wanneer je werkt en wanneer je tijd uittrekt voor je gezin. Ik hoop dat ik vrouwen op deze manier kan inspireren om zelf de stap naar het ondernemerschap te zetten.”

Haar eigen familie heeft Marleens goede raad intussen ter harte genomen. “Ik heb twee biologische kinderen en twee ‘plus’-kinderen van mijn partner, twee meisjes en twee jongens. Van hen zijn er toch twee zelfstandig ondernemer geworden, één in de IT-wereld en één als binnenhuisarchitecte. Bovendien, en dat hebben ze alle vier gemerkt, maken kinderen uit een ondernemersgezin blijkbaar een streepje voor op sollicitatiegesprekken dankzij hun goede ondernemende aanpak en organisatieskills”. Op 27 februari weet Marleen of ze het haalt van Mieke Frijters van wegenbouwbedrijf ATF en Leslie Cottenjé van digitale klantendienst Hello Customer.