Moeder schakelt dochter in om rijexamen af te leggen BJS

10 april 2019

14u35 0 Antwerpen Een 41-jarige Chinese vrouw uit Hove en haar 19-jarige dochter zijn door de Antwerpse rechtbank veroordeeld voor fraude bij het behalen van een rijbewijs. Ze kregen respectievelijk twee maanden cel met uitstel en een werkstraf van 80 uur.

De dochter had zich in oktober 2017 met de identiteitskaart van haar moeder aangeboden in het rijexamencentrum in Kontich. Ze wilde er in naam van haar moeder - die geen Nederlands spreekt - het theoretisch examen afleggen. Een medewerker ontdekte echter dat de jonge vrouw niet op de foto op de identiteitskaart leek en verwittigde de politie.

De 19-jarige gaf de fraude toe. “Mijn moeder spreekt geen Nederlands. Enkel Chinees. Ze kan de examenvragen niet begrijpen. Dus ze heeft me gevraagd om in haar plaats te gaan. Achteraf stom natuurlijk.”

Dat de vrouw, die al 15 jaar in België verblijft, het Nederlands niet machtig is, deed de Antwerpse strafrechter de wenkbrauwen fronsen. “Hoog tijd voor een cursus”, klonk het.