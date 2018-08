Moeder en zoon in stoelendans bij PVDA MIE BRANDERS EN JOS D'HAESE VERVANGEN ZOHRA OTHMAN DIETER LIZEN

16 augustus 2018

02u30 0 Antwerpen Twee maanden voor de verkiezingen houdt PVDA een stoelendans. Na het onverwachte vertrek van Zohra Othman dinsdagavond schuift de partij gemeenteraadslid Mie Branders door van de derde naar de tweede plaats op de Antwerpse lijst. Op de districtslijst Borgerhout wordt districtsschepen Othman als lijsttrekker vervangen door partijwoordvoerder Jos D'Haese, de zoon van Branders.

Zohra Othman stopt eind dit jaar met de actieve politiek. Normaal zou ze op de tweede plaats op de gemeenteraadslijst staan, na partijvoorzitter Peter Mertens, maar dinsdagavond liet ze weten te passen voor die eer. "Een verschil in visie met de partijleiding. Er werden beslissingen genomen waar ik me niet in kon vinden", aldus Othman. De partij houdt het erop dat Othman stopte "om persoonlijke redenen".





Othman blijft nog aan als Borgerhoutse districtsschepen van Jeugd tot januari en wil zich daarna volledig toeleggen op haar werk als advocate. "Ik vind het heel jammer, ook voor Borgerhout", zegt Othman. Ik heb me met hart en ziel ingezet voor het district als schepen en wil ook onze lokale partijmedewerkers en sympathisanten danken voor de jarenlange goede samenwerking. Het is jammer dat al dat harde werk doorkruist wordt door een discussie die zich enkel afspeelde op het nationaal partijniveau."





"Verliefd op Borgerhout"

Ook na het vertrek van Othman hoopt PVDA in Borgerhout op een gelijkaardig resultaat als in 2012, toen de partij er bij de districtsraadverkiezingen verrassend 17 procent haalde en in de meerderheid belandde. Dat moet dan gebeuren met D'Haese als lijsttrekker. "Ik ben een inwijkeling en woon hier nog maar twee jaar, maar ben zoals zovelen meteen verliefd geworden op Borgerhout", stelt hij. "We willen hier verder bouwen op wat Zohra mee gerealiseerd heeft."





Na D'Haese krijgt verkoopster Shayla Sharmin de tweede plaats, terwijl huidig districtsraadslid Christophe De Wachter "de continuïteit zal vrijwaren" als derde. Op vier staat muzikant Steven Boers, op vijf busschauffeur Said Boussacouq. Liliane "MC Lily" Simons, bekend van "Belgium's Got Talent", duwt. Op de gemeenteraadslijst schuift Mie Branders op van drie naar twee en een ander gemeenteraadslid, Mohamed Chebaa, van vijf naar drie.





Over Branders en D'Haese zei Othman "Ik wens mijn opvolgers alle succes en hoop dat de partij het resultaat haalt dat ze beoogt bij de verkiezingen, maar het zal wel zonder mij zijn", aldus Othman. "Ik ga nu ook niet op een andere lijst staan, ik heb mijn buik eventjes vol van de partijpolitiek. Ik wil me wel als advocate sociaal blijven inzetten voor gelijke rechten."





Intussen lijkt het erop dat alle linkse partijen enigszins verzwakt aan de start zullen verschijnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Bij sp.a door de schandaalsfeer die er hing rond hun nummer twee Tom Meeuws, bij Groen door het mislukte Samen-bondgenootschap met sp.a. Nu lijkt ook de pvda in de klappen te delen door dit intern gekrakeel.