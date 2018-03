Moeder (84) bijt politieman 30 maart 2018

Een 84-jarige vrouw uit Edegem is veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en 600 euro boete, omdat ze een politieagent had geslagen en gebeten. Ze had ook geprobeerd de agent in zijn kruis te schoppen. De 84-jarige was haar zoon te hulp geschoten bij een bezoek van de deurwaarder. De zoon kreeg in juli 2016 in zijn woning in de August Coolslaan in Edegem bezoek van een agent en een deurwaarder. Die laatste kwam de inboedel opschrijven, omdat hij geen onderhoudsgeld had betaald. Het kwam tot trekken en duwen met de agenten. Zijn 84-jarige moeder werd verbaal agressief en probeerde een agent in zijn kruis te trappen. Zij beet hem ook in zijn hand. De vrouw krijgt 8 maanden cel met uitstel. (PLA)