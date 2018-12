Modemuseum vanaf 2020 heel het jaar open ADA

14 december 2018

14u37 0 Antwerpen Het Modemuseum ondergaat een drastische metamorfose en zal er in 2020 volledig anders gaan uitzien. Het zal het volledige jaar open zijn en er komt een nieuw auditorium en een polyvalente ruimte. Het restaurant Renaissance en de bookshop blijven open tijdens de werken.

Het gebouw in de Nationalestraat staat al een tijdje in de steigers. De gevel krijgt een facelift maar ook binnenin zal het museum er vanaf 2020 volledig anders gaan uitzien. Het grote probleem waarmee het museum te kampen had was dat er slechts ruimte was voor twee tijdelijke tentoonstellingen. Gedurende negen maanden konden bezoekers die tentoonstellingen bezoeken waarna het museum drie maanden moest sluiten om nieuwe tentoonstellingen op te bouwen. “Na de renovatiewerken zal het museum gewoon 12 maanden open kunnen zijn en kunnen alle toeristen genieten van wat het MoMu te bieden heeft”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens.

Voor de renovatie van het gebouw en het interieur werd beroep gedaan op B-Architecten. “In de eerste plaats willen we het museum zichtbaarder maken langs de straatkant. Nu ligt de ingang verscholen achter de bookshop. De nieuwe ingang komt direct aan de straatkant te liggen”, vertelt Sven Grooten van B-Architecten. De klerenwinkel op het gelijkvloers verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe polyvalente ruimte. “Aan de straatkant komt over heel die lengte een vitrine om de visibiliteit van het MoMu te vergroten.” Op het gelijkvloers komen ook nog twee permanente tentoonstellingsruimtes en een auditorium voor educatieve doeleinden. Op de eerste verdieping komt een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.