ModeMuseum klaar voor uitbreidingswerken 19 april 2018

02u37 0

Het ModeMuseum (MoMu) in de Nationalestraat heeft de deuren gesloten voor een grondige renovatie en uitbreiding en heropent pas in het najaar van 2020. Er komt 800 m2 extra kijkruimte bij, met - voor het eerst - een permanente exporuimte voor de vaste collectie van het museum. Tijdens de werkzaamheden leent het MoMu tal van topstukken uit aan andere musea in binnen- en buitenland.





Het MoMu zet al sinds de start in 2002 noodgedwongen in op tijdelijke tentoonstellingen, omdat er te weinig ruimte is om de permanente collectie van 30.000 stukken een plaats te geven. Bovendien moest het museum tussen twee expo's door telkens enkele maanden sluiten om een ombouw mogelijk te maken. (BJS)